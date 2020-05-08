Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına saldırı: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus'ta Türkiye ve İtalya Büyükelçiliklerinin bulunduğu Zawiyat Al Dahmani bölgesine grad füzeler ile saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus'ta Türkiye ve İtalya Büyükelçilikleri'nin bulunduğu Zawiyat Al Dahmani bölgesine grad füzeler ile saldırı düzenledi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi yaptığı açıklamada, Zawiyat Al Dahmani bölgesine gerçekleştirilen saldırıda 2'si güvenlik görevlisi, biri sivil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırı sonucu bölgede maddi hasar da meydana geldiği belirtildi.

(Hamad Alnajjar - Salah Ali/İHA)