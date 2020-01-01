Libya'da Türkiye karşıtı cephede savaşan General Hafter'in silahlı gücü ne kadar?

Türkiye , Trablus hükümetine destek için Libya 'ya asker gönderilmesini öngören tezkereyi oylamaya hazırlanıyor. TBMM'nin onay vermesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya'da Tabruk merkezli General Hafter güçlerine karşı Trablus'u savunması bekleniyor.

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