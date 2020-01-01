Libya'da Türkiye karşıtı cephede savaşan General Hafter'in silahlı gücü ne kadar? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya'da Türkiye karşıtı cephede savaşan General Hafter'in silahlı gücü ne kadar? - Son Dakika Dünya

Libya'da Türkiye karşıtı cephede savaşan General Hafter'in silahlı gücü ne kadar?

6 saat önce

Hafter'e bağlı birlikler Libya Ulusal Ordusu adı altında toplanıyor. Ordunun merkezinde Hafter'in oğlu Halid Hafter tarafından kumanda edilen 106. Tugay bulunuyor.

Libya'da Türkiye karşıtı cephede savaşan General Hafter'in silahlı gücü ne kadar?, System.String[]

Türkiye, Trablus hükümetine destek için Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkereyi oylamaya hazırlanıyor. TBMM'nin onay vermesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya'da Tabruk merkezli General Hafter güçlerine karşı Trablus'u savunması bekleniyor.


Hali hazırda Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Fransa'nın desteğini alan Hafter'in silahlı gücü ne kadar?

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Trablus, Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:07 
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