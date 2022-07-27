Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği için yeni bir yerleşke inşa edilmesi amacıyla arazi tahsis edilmesine ilişkin Libya Dışişleri Bakanlığında Libya Emlak İdaresi Genel Müdürü Beşir Ebu'l Eyd ile bir ön protokol imzalandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Tripoli, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğine yeni yerleşke tahsisi için ön protokol imzalandı - Son Dakika

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