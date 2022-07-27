Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğine yeni yerleşke tahsisi için ön protokol imzalandı - Son Dakika
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Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğine yeni yerleşke tahsisi için ön protokol imzalandı

27.07.2022 15:53
Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğine yeni yerleşke tahsisi için ön protokol imzalandı

Libya'da Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği binalarının inşa edilmesi amacıyla arazi tahsis edilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Libya'da Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği binalarının inşa edilmesi amacıyla arazi tahsis edilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, konuya dair AA muhabirine konuştu.

Büyükelçi Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği için yeni bir yerleşke inşa edilmesi amacıyla arazi tahsis edilmesine ilişkin Libya Dışişleri Bakanlığında Libya Emlak İdaresi Genel Müdürü Beşir Ebu'l Eyd ile bir ön protokol imzalandığını ifade etti.

Libya Dışişleri Bakanlığının resmi Facebook sayfasından da konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Libya Emlak İdaresi ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği arasında imzalanan ön protokole, Libya Emlak İdaresi Genel Müdürü Beşir Ebu'l Eyd ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'ın imza koyduğu kaydedildi.

Türkiye'nin Büyükelçilik binası başkent Trablus'un Dahra, Konsolosluk binası ise Bin Aşur bölgesinde yer alıyor.

YORUMLAR
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Libya'nın başkenti Trablus'ta son aylarda artan silahlı çatışmalar endişeye yol açıyor Libya'nın başkenti Trablus'ta son aylarda artan silahlı çatışmalar endişeye yol açıyor
Kaynak: AA

Tripoli, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğine yeni yerleşke tahsisi için ön protokol imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğine yeni yerleşke tahsisi için ön protokol imzalandı - Son Dakika
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