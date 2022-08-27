Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus'taki çatışmalara tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika
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Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus'taki çatışmalara tepki gösterdi Açıklaması

27.08.2022 14:54
Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus'taki çatışmalara tepki gösterdi Açıklaması

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti, başkent Trablus'ta yaşanan silahlı çatışmalara tepki gösterdi.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti, başkent Trablus'ta yaşanan silahlı çatışmalara tepki gösterdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki siyasi krize çözüm olarak tüm kesimleri yıl sonunda seçimlere ikna eden kişisel girişimlerle başkentin şiddetten uzak tutulması için görüşmeler yürütülmesinin ardından yaşanan bu hain çatışmaların kınandığı belirtildi.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin (TM) Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'nın, şiddet ve kaos yerine barışçıl çözüm yolunda olumlu gelişmeler kaydedilmesinin ardından son anda fire verdiği aktarılan açıklamada, "Uzlaşı görüşmelerinin üçüncü oturumu bugün Misrata kentinde yapılacaktı. Ancak Trablus ve çevresindeki çatışmalar nedeniyle son anda iptal edildi." denildi.

Açıklamada, çatışmaların Fethi Başağa'nın kente karşı güç kullanma tehditlerini yerine getirmek üzere Trablus'un batısındaki 27. Giriş ve güneyindeki El-Cibs bölgelerinde silahlı grupların toplanmalarıyla eş zamanlı Zaviye Caddesi'nden bir askeri birliğin geçişi sırasında silahlı bir grubun hedef gözetmeksizin ateş açması üzerine çıktığı kaydedildi.

Ulusal Birlik Hükümeti'nin ülkenin içinde bulunduğu bu krizden çıkılarak barış ve istikrar tesis edilmesi için başta Trablus sakinlerinin ve tüm Libyalıların yanında olduğu ifade edildi.

Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde bugün iki silahlı grup arasında çatışma çıkmış, bir sivil hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.

Başkent Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtilmişti.

Başağa'dan Dibeybe'ye "Yetkinizi teslim edin" çağrısı"

Fethi Başağa, 24 Ağustos'ta Dibeybe'ye hitaben yayımladığı açıklamasında, "Demokrasinin prensiplerine saygı ve sizlere güvenoyu vermiş yasama makamlarının kararlarına uyma bağlamında süresi bitmiş yetkinizi gönüllü olarak teslim etmeniz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Gözlemciler, Başağa'nın talebini, başkente girmeye hazırlık olarak değerlendirmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe de Başağa'ya yanıt olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetmişti:

"Eski İçişleri Bakanı'na (Başağa), savaş çıkarma ve sivilleri hedef alma yönündeki tekrarlanan tehditkar mesajlarına sınırlama getir. Şayet Libyalıların hayatını önemsiyorsan çabalarınla seçimlerin gerçekleşmesine odaklan. Ayrıca geçmişte kalan askeri darbe hayallerini de bırak."

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Kaynak: AA

Dibeybe, Tripoli, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus'taki çatışmalara tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

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