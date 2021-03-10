Ulusal birlik hükümetinden güven oyu - Son Dakika

Ulusal birlik hükümetinden güven oyu
10.03.2021 16:03
Ulusal birlik hükümetinden güven oyunu Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi aldı.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi Temsilciler Meclisi'nden güven oyu aldı.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kurduğu yeni hükümet, Sirte kentinde düzenlenen Temsilciler Meclisi oturumunda güvenoyu aldı. Dibeybe'nin 26 bakandan oluşan kabinesi, 133 vekilden 132 geçer, bir çekimser oy aldı.
Şubat ayında Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda 24 Aralık 2021'de genel seçimlerin düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. - SİRTE
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