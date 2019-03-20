Libya'da Ulusal Diyalog Forumu 14 Nisan'da Yapılacak

Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, BM'nin sunduğu siyasi çözüm haritasında son adım olarak görülen "Ulusal Diyalog Forumu'nun" 14-16 Nisan tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, BM'nin sunduğu siyasi çözüm haritasında son adım olarak görülen "Ulusal Diyalog Forumu'nun" 14-16 Nisan tarihleri arasında yapılacağını söyledi.



Selame Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, "Ulusal Diyalog Forumu'nun" 14-16 Nisan tarihleri arasında Libya'nın batısındaki Gadamis kentinde düzenleneceğini, BM Libya misyonu olarak hazırlıkları sürdürdüklerini ve forumun başarısından başka alternatif olmadığını belirtti.



Davet konusunda herhangi bir istisna olmadığını ifade eden Selame, forumda 120 ile 150 kişi arasında katılımcı olacağını dile getirdi.



BM Temsilcisi Selame çatışmaların durması ve siyasi adımların öne çıkmasını istediklerini vurgulayarak, referandum kanunu ve anayasa taslağı konusunda anlaşmazlıkların bulunduğunu bu nedenle diyalog forumunda bir kişinin seçilmesi için 2 alternatif sunacaklarını kaydetti.



Libya'da bir buçuk yıldır devam eden girişimlerin bazı taraflarca engellendiğine dikkati çeken Selame, yasamanın engellenmesinin (Tobruk meclisi tarafından) devam etmesi durumunda BM'nin başka alternatifler önereceğini vurguladı.



Selame, forumun hedefinin mevcut kurumları kaldırmak olmadığını söyleyerek, "Toplantıda, Libyalılardan seçimlerin tarihi ve yapılma şeklini belirlemeleri istenecek." diye konuştu.



BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL), 20 Eylül 2017'de açıkladığı üç maddelik çözüm planında, "2015'teki Suheyrat Siyasi Anlaşması'nın değiştirilmesi, 2018'de cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimlerinin yapılması ve ulusal düzeyde bir diyalog forumu düzenlenmesi" bulunuyordu.



BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'daki siyasi krize çözüm için sunduğu ve 2017 yılında BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanan planındaki, Ulusal Diyalog Forumu'nun "bir aydan kısa bir süre içinde" gerçekleştirileceğini söylemişti.



Muammer Kaddafi yönetiminin NATO müdahalesiyle sona erdiği Libya'da 2011'den bugüne yerel savaş beyleri ve milis grupların mücadelesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel güçlerin müdahalesi nedeniyle istikrarsızlık sürüyor.

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