Son Dakika Haberleri: Libya'da Uluslararası Mitika Havalimanı, yabancı uçaklar tarafından bombalandı
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Libya'da Uluslararası Mitika Havalimanı, yabancı uçaklar tarafından bombalandı

1 saat önce

Libya'da Halife Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçaklarının, Trablus'taki Uluslararası Mitika Havalimanı'nı bombaladığı bildirildi.

Libya'da Uluslararası Mitika Havalimanı, yabancı uçaklar tarafından bombalandı, System.String[]

Libya'da Halife Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçaklarının, Trablus'taki Uluslararası Mitika Havalimanı'nı bombaladığı bildirildi.

Başkent Trablus'ta uluslararası meşruiyet sahibi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı (UMH) güçlerin başlattığı Burkan el-Gadab Operasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki silahlı güçleri elinde bulunduran Halife Hafter'i desteklemek amacıyla yabancı savaş uçaklarının Uluslararası Mitika Havalimanı'nı bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıyı düzenleyen savaş uçaklarının hangi ülkeye ait olduğunun tespit edilemediği kaydedilirken bu ve benzeri operasyonların çoğunda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dahli olduğu kabul ediliyor.

Ülkedeki bazı televizyon kanallarındaki haberlerde, Uluslararası Mitika Havalimanı'ndan yangın görüntüleri paylaşıldı. Haberlerde, havalimanı çevresindeki Gararat bölgesine bombaların düştüğü; ölü ve yaralının bulunmadığı aktarıldı.

Hafter tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan bölgede yaşayan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Trablus'taki Yermuk ve Ramla bölgesinde UMH güçleri ile başkente saldıran Hafter güçleri arasında bugün yoğun çatışmalar yaşandı.

Uluslararası Mitika Havalimanı, uçuşların yapılabildiği tek sivil havalimanı olması nedeniyle olası bir aksamada, seferler, 200 kilometre doğudaki Misrata Havalimanı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Emekli asker Halife Hafter, Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip ve tek meşru yönetim olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı 4 Nisan'da başlattığı askeri operasyonlarla başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışıyor.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:46 Kaynak: AA
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