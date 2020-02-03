Libya'da UMH, ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketiyle görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da UMH, ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketiyle görüştü - Son Dakika

Libya'da UMH, ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketiyle görüştü

6 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketi JONES'ten bir heyetle görüştü.

Libya'da UMH, ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketiyle görüştü, System.String[]

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketi JONES'ten bir heyetle görüştü.

Başbakanın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, başkent Trablus'ta JONES şirketi yetkilileriyle bir araya geldi.

Libya'da terörle mücadele, güvenlik ve askeri kurumların geliştirilmesi ve reforme edilmesi konularının ele alındığı görüşmede Serrac, "terörle mücadelede ittifak halinde oldukları ABD gibi dost ülkelerin kurumlarıyla ortaklık programını güçlendirmenin öneminden" söz etti.

ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketinden bir heyet dün Libya'ya gelmişti.

Libya'daki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, geçen hafta, UMH'nin, ülkedeki BM ve Avrupa Birliği misyonlarının iş birliğiyle Libya polis teşkilatı için yeni bir yapı oluşturacağını açıklamıştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmasıyla, petrol zengini Kuzey Afrika ülkesi şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Avrupa Birliği, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: AB kurallarını kabul etmektense, gümrük vergilerini tercih ederim
Schengen vizesine 20 euro zam geldi Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz 32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 06:18:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da UMH, ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketiyle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]