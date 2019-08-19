Son Dakika Haberleri: Libya'da UMH, BAE'ye ait bir SİHA düşürdü
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Libya'da UMH, BAE'ye ait bir SİHA düşürdü

33 dakika önce

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Misrata'da Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) ait bir SİHA düşürdüğünü duyurdu.

Libya'da UMH, BAE'ye ait bir SİHA düşürdü, System.String[]
Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Misrata'da Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) ait bir SİHA düşürdüğünü duyurdu.
UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonunun Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Pazar günü yer savunma sistemlerimiz BAE'ye ait bir SİHA'yı düşürdü" ifadesi yer aldı.
Açıklamada, düşürülen SİHA'nın Misrata havalimanındaki altyapı ve uçakları hedef alan iki silahlı insansız hava aracından biri olduğu kaydedildi.
Halife Hafter'in saflarında saldıran BAE'ye ait SİHA'ların bugünkü operasyonla Libya Hava Kuvvetleri'nde herhangi bir hasara sebep olamadığı belirtilen açıklamada, Hafter'in sivillere yönelik saldırılarına çok kısa bir süre içinde sert bir karşılık verileceği vurgulandı.
Gelişmelere ilişkin Hafter tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
Daha çok ülkenin doğusundaki bazı bölgelerde etkin olan Emekli General Halife Hafter, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin güçlü desteğine rağmen 4 Nisan'dan bu yana ülkenin meşru yönetiminin bulunduğu başkent Trablus'a karşı başlattığı saldırılardan henüz kayda değer bir başarı elde edemedi.
Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:12 Kaynak: AA
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