Son Dakika Haberleri: Libya'da UMH, BAE'yi Sirte'yi vurmakla suçladı
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Libya'da UMH, BAE'yi Sirte'yi vurmakla suçladı

1 saat önce

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE), ülkenin doğusundaki Sirte kentinde yeni bir sivil hedefe hava saldırısı düzenlemekle suçladı.

Libya'da UMH, BAE'yi Sirte'yi vurmakla suçladı, System.String[]

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE), ülkenin doğusundaki Sirte kentinde yeni bir sivil hedefe hava saldırısı düzenlemekle suçladı.

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, BAE'ye ait bir insansız hava aracının (İHA) Sirte'nin merkezindeki Su İdaresi Kurumu'na 3 hava saldırısı düzenlediği ve saldırı sonucunda binada maddi hasar oluştuğu belirtildi.

February televizyon kanalı da Sirte'deki yekililerin saldırıyı kınadığını ve kentin, Libya'nın diğer herhangi bir kentine yönelik askeri operasyonda hareket noktası haline getirilmesini kabul etmediklerini kaydetti.

UMH, 28 Eylül'de de BAE'yi, ülkenin doğusundaki Hafter güçlerine destek amacıyla Sirte kentindeki sivil stratejik hedefleri bombalamakla suçlamıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.

Libya, Sirte, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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