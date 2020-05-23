Libya'da UMH, başkentin güneyine ilerleyişini sürdürüyor

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında başkentin güneyine ilerleyişini sürdürüyor.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında başkentin güneyine ilerleyişini sürdürüyor. UMH birliklerinin Hamza ve Yarmouk askeri kamplarının kontrolünü sağladığı belirtildi. Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'nin, başkent Trablus'un güneyindeki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için başlattığı 'Öfke Volkanı' operasyonu devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre UMH ordusu, Trablus'un güneyindeki Hamza ve Yarmouk askeri kamplarının kontrolünü sağladı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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