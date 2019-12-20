Libya'da UMH birlikleri Terhune kent merkezine doğru ilerliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da UMH birlikleri Terhune kent merkezine doğru ilerliyor - Son Dakika

Libya'da UMH birlikleri Terhune kent merkezine doğru ilerliyor

6 saat önce

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, darbeci General Halife Hafter'in kontrolü altındaki Terhune kentinin ed-Davun bölgesini geri aldı.

Libya'da UMH birlikleri Terhune kent merkezine doğru ilerliyor, System.String[]

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, darbeci General Halife Hafter'in kontrolü altındaki Terhune kentinin ed-Davun bölgesini geri aldı.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı)" operasyonu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'un güneydoğusundaki stratejik öneme sahip Terhune kentine yönelik operasyonun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, kent merkezine yakın ed-Davun bölgesinin Hafter güçlerinden geri alındığı bildirildi.

UMH birliklerinin Terhune kentinin merkezine yakın mesafeye kadar ilerlediği aktarılan açıklamada, operasyonun devam ettiği kaydedildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.

Darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:14 Kaynak: AA
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