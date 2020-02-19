Libya'da UMH, Cenevre'deki askeri komite toplantısına katılımını askıya aldı - Son Dakika
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Libya'da UMH, Cenevre'deki askeri komite toplantısına katılımını askıya aldı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan...

Libya'da UMH, Cenevre'deki askeri komite toplantısına katılımını askıya aldı, System.String[]

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımını askıya aldı.

Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başkent Trablus'taki sivil tesisler hedef alınarak ateşkes bir kez daha ihlal edildi. Bu sefer hedef Mitiga Havalimanı değil Trablus Limanı'ydı." ifadesine yer verildi.

Limanın Libyalıların can damarı olduğu, Libyalıların gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve diğer temel ihtiyaçlarını bu liman üzerinden karşıladığı aktarılan açıklamada, Hafter milislerinin ateşkesin öncesinde ya da sonrasındaki saldırılarının savaş suçu olduğu belirtildi.

"Saldırganlara (Hafter milisleri) ve işledikleri ihlallere karşı kararlı bir tavır alınıncaya kadar Cenevre'de yürütülen askeri komite toplantılarına katılımın askıya alındığının" belirtildiği açıklamada, UMH güçlerinin uygun zaman ve şekilde bu ihlallere karşılık vereceği vurgulandı.

İç göçmenlerin evlerine dönmesini sağlayacak ve başkent ile diğer kentlerin güvenliğinin garanti edileceği daimi ve kapsamlı bir ateşkese varılmaksızın müzakerelerin anlamsız olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası camianın da Libya'da gerçekten istikrar istiyorsa alınan kararları uygulaması gerektiği bildirildi.

Böylece Cenevre'de dün başlaması beklenen askeri komite toplantılarının ikinci turu Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle sekteye uğramış oldu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin UMH, diğer 5 üyesinin de Halife Hafter'e bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusu tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu 8 Şubat'ta sona ermişti.

Hafter'e bağlı milisler, dün öğleden sonra Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenlemişti. Söz konusu saldırıda 3 sivil yaşamını yitirmiş, 5'i yaralanmıştı.

"Öfke Volkanı Operasyonu" sözcüsü Mustafa el-Mecei ise daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus Limanı'nı ikinci kez roketlerle hedef aldığını söylemişti.

Halife Hafter, Cenevre, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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