Libya'da UMH, Cenevre'deki askeri komite toplantısına katılımını askıya aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya'da UMH, Cenevre'deki askeri komite toplantısına katılımını askıya aldı - Son Dakika Dünya

Libya'da UMH, Cenevre'deki askeri komite toplantısına katılımını askıya aldı

6 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımını askıya aldı

Libya'da UMH, Cenevre'deki askeri komite toplantısına katılımını askıya aldı, System.String[]

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımını askıya aldı.


Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başkent Trablus'taki sivil tesisler hedef alınarak ateşkes bir kez daha ihlal edildi. Bu sefer hedef Mitiga Havalimanı değil Trablus Limanı'ydı." ifadesine yer verildi.

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Halife Hafter, Trablus, Cenevre, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:34 
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