Libya'da UMH'den BMGK'ye "Hafter karşısında acziyet" eleştirisi - Son Dakika
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Libya'da UMH'den BMGK'ye "Hafter karşısında acziyet" eleştirisi

6 saat önce

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) gönderdiği mektupta, BMGK'nin, darbeci General Halife Hafter'in saldırıları karşısındaki acizliğine anlam veremediğini belirtti.

Libya'da UMH'den BMGK'ye

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) gönderdiği mektupta, BMGK'nin, darbeci General Halife Hafter'in saldırıları karşısındaki acizliğine anlam veremediğini belirtti.

Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezince yayımlanan, Hafter'in saldırılarıyla ilgili BMGK'ye gönderilen mektupta Seyyale, Hafter güçlerinin, Ez-Zaviye ve Tacura'da sivillere yönelik saldırılarıyla insanlığa karşı suç işlediklerini kaydetti.

Seyyale, mektupta "BMGK'nin, Hafter güçlerinin sivillere ve kamu tesislerine yönelik saldırıları karşısındaki acziyetine anlam veremiyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya da mektup gönderen Seyyale, Hafter güçlerinin, Zaviye kentindeki Uygulamalı Mühendislik Enstitüsüne düzenlediği saldırıyla daha önce işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklediğini belirtti.

Seyyale, Hafter'in işlediği suçlarla ilgili soruşturma açılması ve faillerinin uluslararası yargı önünde cezalandırılması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Hafter milislerine ait uçakların, Zaviye kentindeki Uygulamalı Mühendislik Enstitüsüne saldırı düzenlediği duyurulmuştu.

Hafter güçlerinin, geçen salı günü Tacura bölgesine düzenlediği saldırıda da 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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