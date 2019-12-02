Son Dakika Haberleri: Libya'da UMH'den, Hafter destekçilerinin saldırısına kınama
Son Dakika Güncel Libya'da UMH'den, Hafter destekçilerinin saldırısına kınama - Son Dakika

Libya'da UMH'den, Hafter destekçilerinin saldırısına kınama

6 saat önce

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının, başkent Trablus'a düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Libya'da UMH'den, Hafter destekçilerinin saldırısına kınama, System.String[]

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının, başkent Trablus'a düzenlediği hava saldırısını kınadı.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırı kınanarak, bunun savaş suçu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, sivilleri korkutmayı amaçlayan bu tür suç unsuru taşıyan eylemlere karşı sorumluluğu üstlenme çağrısı yapıldı.

Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının, dün Trablus'a düzenlediği hava saldırısında 5 çocuk ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:10 Kaynak: AA
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