Son Dakika Haberleri: Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava operasyonu

1 saat önce

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, General Halife Hafter güçlerine ait Giryan kenti güneyindeki ikmal hattı ile başkent Trablus'un güneyindeki operasyon odasına hava saldırısı düzenledi.

Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava operasyonu, System.String[]
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, General Halife Hafter güçlerine ait Giryan kenti güneyindeki ikmal hattı ile başkent Trablus'un güneyindeki operasyon odasına hava saldırısı düzenledi.
UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonuna ait internet sitesindeki açıklamada, başkentin güneyinde Hafter güçlerine ait operasyon odası ile Giryan kenti güneyindeki ikmal hattının hava kuvvetlerince vurulduğu belirtildi.
Öte yandan Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının da UMH güçlerinin kontrolündeki Giryan kentine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.
Aradan geçen iki ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Matematikçiler Derneği Başkanı, dolandırıcılara 99 bin lirasını kaptırdı Bakanlık paylaştı! İşte Pençe-2 Harekatı'ndan yeni görüntüler Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:08:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]