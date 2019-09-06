Son Dakika Haberleri: Libya'da UMH'den Terhune'deki Hafter güçlerine saldırı
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Libya'da UMH'den Terhune'deki Hafter güçlerine saldırı

1 saat önce

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune kentinde Halife Hafter güçlerine ait askeri konvoya hava saldırısı düzenledi.

Libya'da UMH'den Terhune'deki Hafter güçlerine saldırı, System.String[]

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune kentinde Halife Hafter güçlerine ait askeri konvoya hava saldırısı düzenledi.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonunun sözcüsü Mustafa el-Meci, düzenlediği basın toplantısında, Hafter güçlerine ait askeri konvoydaki araçlardan bir kısmının dün Beni Velid-Terhune yolu üzerinde seyir halindeyken vurulduğunu, Terhune'ye ulaşmayı başaran diğer araçların da bu sabah düzenlenen saldırıda vurulduğunu söyledi.

Meci, söz konusu saldırılardaki kayıplara ilişkin bilgi vermedi.

Sözcü Meci ayrıca, Terhune halkına, Hafter güçleri tarafından canlı kalkan olarak kullanılmamaları için bu güçlerin olduğu bölgelere yaklaşmama çağrısı yaptı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

UMH güçleri, son günlerde Terhune kentinin idari sınırına doğru ciddi ilerleme kaydetmişti. Başkente 90 kilometre uzaklıkta bulunan Terhune, Giryan'ı kaybettikten sonra Hafter güçlerinin yoğun şekilde bulunduğu kent olarak dikkati çekiyor.

Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:26 Kaynak: AA
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