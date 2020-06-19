Libya'da UMH güçleri akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere operasyon

TRABLUS - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler tarafından akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere karşı askeri operasyon düzenledi.

Libya'nın başkenti Trablus'un batısında bulunan Ez-Zaviye kentine bağlı Hararat bölgesinde akaryakıt kaçakçılığı yapan çetelere Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler tarafından askeri operasyon gerçekleştirildi. UMH, çok sayıda zanlıyı gözaltına alırken, petrol tankerlerini ise imha etti.