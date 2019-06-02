Son Dakika Haberleri: Libya'da UMH güçleri BAE'ye ait İHA düşürdü
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Libya'da UMH güçleri BAE'ye ait İHA düşürdü

43 dakika önce

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter'in güçlerini destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir insansız hava aracının (İHA) başkent Trablus'un güneyinde düşürüldüğünü duyurdu.

Libya'da UMH güçleri BAE'ye ait İHA düşürdü, System.String[]
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter'in güçlerini destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir insansız hava aracının (İHA) başkent Trablus'un güneyinde düşürüldüğünü duyurdu.
UMH'ye bağlı askeri birliklerin yürüttüğü Burkan el-Gadab operasyonunun Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Batı askeri bölgesinde UMH'ya bağlı güçlerin, BAE'ye ait bir İHA'yı başkentin güneyinde düşürdüğü belirtildi.
Facebook sayfasında söz konusu İHA'nın görüntüleri de paylaşıldı.
Hafter güçlerinden ya da BAE'den konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
UMH güçleri dün, geçen hafta kaybettiği bölgeleri ele geçirmek için geniş çaplı operasyon başlatmış ve Ayn Zara, Hallet el-Furcan, Er-Remle ve Es-Suvani'de ilerleme kaydettiğini açıklamıştı.
Öte yandan, Libya'nın kuzeydoğusundaki Derne kentinde meydana gelen iki ayrı patlamada 18 kişi yaralandı.
Derne'deki El-Vahde Hastanesi Basın Ofisi, patlamalardan birinin Hafter güçlerine bağlı bir taburun yakınlarında meydana geldiğini açıkladı. Patlamaların sorumluluğunu üstlenen olmadı.
Hafter güçleri, Haziran 2018'de Derne'yi ele geçirmişti.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Trablus'u savunan uluslararası meşruiyete sahip UMH'ye bağlı askeri birlikler de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:15 Kaynak: AA
Trablus, Libya, Güncel
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