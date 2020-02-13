Libya'da UMH güçleri BAE'ye ait zırhlı araçlar ele geçirdi - Son Dakika
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Libya'da UMH güçleri BAE'ye ait zırhlı araçlar ele geçirdi

6 saat önce

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine yönelik operasyonda Birleşmiş Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait zırhlı araçlar ve ağır silahlı kamyonetler ele geçirdi.

Libya'da UMH güçleri BAE'ye ait zırhlı araçlar ele geçirdi, System.String[]

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine yönelik operasyonda Birleşmiş Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait zırhlı araçlar ve ağır silahlı kamyonetler ele geçirdi.

UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Trablus'un güneyinde ateşkesi ihlal eden Hafter milislerinin yerini tespit ederek operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Kanunu, "Bugün düzenlenen operasyonda BAE'ye ait 2 askeri zırhlı araç ve ağır silah monte edilmiş 3 kamyonet ele geçirdik; ayrıca farklı ülke vatandaşı çok sayıda silahlı milis yakaladık." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kanunu, Hafter milislerinin uğradıkları zararı telefi etmek için Trablus'un sivil bölgelerine roket saldırılarıyla karşılık vermeye çalıştıklarını da aktardı.

Hafter'e bağlı milisler son günlerde Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına roket saldırılarını artırdı. Bu saldırılarda son üç günde 2 sivil hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:04 Kaynak: AA
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