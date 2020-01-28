Libya'da UMH güçleri Hafter'e ait bir SİHA'yı düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da UMH güçleri Hafter'e ait bir SİHA'yı düşürdü - Son Dakika

Libya'da UMH güçleri Hafter'e ait bir SİHA'yı düşürdü

6 saat önce

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, Misrata'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdü.

Libya'da UMH güçleri Hafter'e ait bir SİHA'yı düşürdü, System.String[]

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, Misrata'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdü.

UMH güçleri, sabah saatlerinde Misrata'nın doğusundaki bir bölgede Çin yapımı Wing Loong II tipinde SİHA'yı düşürdüklerini açıkladı.

Misrata, başkent Trablus'un yaklaşık 200 kilometre doğusunda bulunuyor.

Çin yapımı Wing Loong II tipindeki SİHA, üretici ülke dışında sadece Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) envanterinde bulunuyor. Hafter'in en büyük destekçileri arasında yer alan BAE, Hafter güçlerinin işlediği kanlı SİHA saldırılarının da sorumlusu olarak gösteriliyor.

BAE envanterindeki Wing Loong II tipi SİHA'nın 5 Ocak'ta Trablus'taki bir askeri okula düzenlenen saldırıda kullanıldığı belirtilmişti. Görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan bu saldırıda, çoğu genç öğrenci 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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