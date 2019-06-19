Son Dakika Haberleri: Libya'da UMH güçleri Trablus Havalimanı'na saldırı başlattı
Son Dakika Ekonomi Haber

Libya'da UMH güçleri Trablus Havalimanı'na saldırı başlattı

1 saat önce

Libya'da UMH'ye bağlı güçler, General Halife Hafter birliklerinin konuşlandığı Trablus Uluslararası Havalimanı'na kapsamlı saldırı başlattı.

Libya'da UMH güçleri Trablus Havalimanı'na saldırı başlattı, System.String[]
Libya'da UMH'ye bağlı güçler, General Halife Hafter birliklerinin konuşlandığı Trablus Uluslararası Havalimanı'na kapsamlı saldırı başlattı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:53 
Halife Hafter, Trablus, Libya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kapalıçarşı'da yaşanan muştalı, biber gazlı kavga kameralara yansıdı Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı Elektrik arızasına giden personel, yılan sürüsüyle karşılaşınca şoka girdi TIR kaza yaptı, mahalleli yola saçılan domatesleri toplayıp evlerine götürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 15:07:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya'da UMH güçleri Trablus Havalimanı'na saldırı başlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]