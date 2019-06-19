Libya'da UMH güçleri Trablus Havalimanı'na saldırı başlattı
1 saat önce
Libya'da UMH'ye bağlı güçler, General Halife Hafter birliklerinin konuşlandığı Trablus Uluslararası Havalimanı'na kapsamlı saldırı başlattı.
Libya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:53
'da UMH'ye bağlı güçler, General Halife Hafter
birliklerinin konuşlandığı Trablus
Uluslararası Havalimanı'na kapsamlı saldırı başlattı.
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