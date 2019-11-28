Son Dakika Haberleri: Libya'da UMH güçleri Trablus'un güneyindeki Hafter mevzilerini vurdu
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Libya'da UMH güçleri Trablus'un güneyindeki Hafter mevzilerini vurdu

6 saat önce

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneyindeki Halife Hafter'e ait mevzilere saldırı düzenledi.

Libya'da UMH güçleri Trablus'un güneyindeki Hafter mevzilerini vurdu, System.String[]

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneyindeki Halife Hafter'e ait mevzilere saldırı düzenledi.

UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı yazılı açıklamada, Trablus'un güneyindeki Hallatat bölgesine düzenlenen operasyonda Hafter güçlerinden 5 kişinin alıkonulduğunu ve 3 silahlı aracın ele geçirildiğini belirtti.

Kanunu, operasyon kapsamında Hafter güçlerine ait mevzilerin ağır silahlarla vurulduğunu kaydetti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Libya'da nisan ayından bu yana devam eden çatışmalarda 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi yaralandı.

Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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