Libya'da UMH güçlerinin ele geçirdiği Vatiyye Askeri Hava Üssü görüntülendi - Son Dakika

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler dün Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü kontrol altına almıştı. Ülkenin batısındaki en stratejik askeri nokta olan Vatiyye Askeri Hava Üssü, UMH güçlerinin kontrolüne geçmesinin ardından görüntülendi. Yaklaşık 2 hafta önce başlatılan operasyon kapsamında kontrolü sağlanan üste bulunan zırhlı araçlar dikkat çekerken, operasyon sırasında üste meydana gelen hasar da görüntülendi. - TRABLUS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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