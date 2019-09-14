Libya'da UMH güçlerinin hava operasyonunda Hafter'in komutanları öldü

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin, başkent Trablus'un güneyindeki General Halife Hafter güçlerine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği hava saldırısında, 2'si üst düzey komutan olmak üzere 3 kişi öldü.

Hafter güçlerine ait Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "UMH güçlerinin saldırısı sonucu başkentin güneydoğusunda yer alan Terhune 9. Tugayı Komutanı Albay Abdulvahhab el-Makri, destek güçleri komutanlarından Yüzbaşı Muhsin el-Kani ile asker Abdulazim el-Kani'nin ölümü nedeniyle taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Terhune 9. Tugayı Hafter saflarında yoğun biçimde savaşan milis gruplardan oluşuyor.

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, General Halife Hafter'in Cufra Hava Üssü'ndeki ana operasyon merkezini vurarak tamamen kullanılamaz hale getirdiğini, olayda 6 yabancı subayın da öldüğünü açıklamıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.