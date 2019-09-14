"Libya'da UMH Hafter güçlerine karşı hiçbir yabancı savaş uçağı kullanmıyor"

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı Türkiye'den gönderilen savaş uçaklarının kullanıldığı iddialarını reddetti.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonunun Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin "UMH'nin Cufra hava üssüne saldırısında Türkiye'nin 3 SİHA'sının düşürüldüğü" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "UMH birlikleri, Libya'da Hafter güçlerine karşı hiçbir yabancı savaş uçağı kullanmıyor." dedi.

Mecei, "Hava saldırıları, hava kuvvetlerimiz tarafından ve Libya devletinin silahlı insansız hava araçları (SİHA) ise Libya askerleri tarafından kullanılmaktadır." şeklinde konuştu.

Libya'da UMH'ye bağlı güçler, dün ülkenin güneyinde General Halife Hafter'in kontrolündeki El-Cufra Hava Üssü ve El- Araban bölgesine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.