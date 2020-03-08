Libya'da UMH, Hafter milislerine ait mühimmat deposunu imha etti - Son Dakika
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Libya'da UMH, Hafter milislerine ait mühimmat deposunu imha etti

28 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in milislerine ait mühimmat deposunu kullanılamaz hale getirdi.

Libya'da UMH, Hafter milislerine ait mühimmat deposunu imha etti, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in milislerine ait mühimmat deposunu kullanılamaz hale getirdi.

UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinin Facebook hesabından yayınladığı açıklamasında, başkent Trablus'un güneyindeki Suk el-Ahad bölgesinde Hafter güçlerine ait mühimmat deposunun imha edildiğini belirtti.

Kununu, bu hamlenin, Hafter milislerinin çatışma bölgesinin arkasında kalan sivilleri hedef almasına yanıt olarak düzenlendiğini vurguladı.

UMH'ye bağlı birlikler dün Trablus'un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesinde Hafter güçlerine ait bir başka mühimmat deposunu imha etmişti.

Hafter milisleri, Libya'da 12 Ocak'ta varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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