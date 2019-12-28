Libya'da UMH, Hafter milislerini hedef aldı - Son Dakika
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Libya'da UMH, Hafter milislerini hedef aldı

6 saat önce

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin, başkent Trablus'un güneyindeki Er-Ramle bölgesinde darbeci General Halife Hafter'e bağlı milisleri hedef aldığı bildirildi.

Libya'da UMH, Hafter milislerini hedef aldı, System.String[]

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin, başkent Trablus'un güneyindeki Er-Ramle bölgesinde darbeci General Halife Hafter'e bağlı milisleri hedef aldığı bildirildi.

Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıda Hafter milislerinin konuşlandığı bazı binaların ele geçirildiği, 2 tank ile 1 askeri aracın kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.

UMH'ye bağlı güçlerin bu saldırısı, Hafter milislerine ait uçakların Zaviye kentinde bulunan Uygulamalı Mühendislik Enstitüsüne yönelik saldırısından birkaç saat sonra gerçekleştirildi.

Zaviye, darbeci Hafter'in saldırı emrine karşı Trablus'u korumak için seferberlik ilan eden kentler arasında yer alıyor.


Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık Perşembe günü başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.


Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine UMH birlikleri Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:18 Kaynak: AA
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