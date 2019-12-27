Libya'da UMH kuvvetleri, başkentin güneyindeki Hafter'in yabancı milislerini bomladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da UMH kuvvetleri, başkentin güneyindeki Hafter'in yabancı milislerini bomladı - Son Dakika

Libya'da UMH kuvvetleri, başkentin güneyindeki Hafter'in yabancı milislerini bomladı

6 saat önce

Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kuvvetleri, başkent Trablus'un güneyinde konuşlanan darbeci Halife Hafter'e bağlı paralı yabancı milisleri ağır topçu ateşiyle vurdu.

Libya'da UMH kuvvetleri, başkentin güneyindeki Hafter'in yabancı milislerini bomladı, System.String[]

Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kuvvetleri, başkent Trablus'un güneyinde konuşlanan darbeci Halife Hafter'e bağlı paralı yabancı milisleri ağır topçu ateşiyle vurdu.

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un güneyindeki Yermuk bölgesinde konuşlanan Hafter'e bağlı çok uluslu milislerden oluşan birliğin silah deposunun ağır topçu ateşiyle bombalandığı duyuruldu.

Topçu bombardımanı, keşif ve hedef gözetleme ekipleri tarafından yapılan tespitlerin ardından gerçekleştirildi.

Hafter'e bağlı silahlı milislerin dün başkentin güneyindeki Salahaddin bölgesine düzenlediği saldırı, UMH kuvvetleri tarafından püskürtülmüştü. Söz konusu saldırının yerleşim bölgelerine ulaşması nedeniyle çok sayıda sivil bölgeyi boşaltmaya başlamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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