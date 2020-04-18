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Libya'da UMH, Tarhuna'da ilerleyişini sürdürüyor
6 saat önce
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyindeki Tarhuna'ya başlattığı operasyonda kentte ilerleyişini sürdürüyor.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyindeki Tarhuna'ya başlattığı operasyonda kentte ilerleyişini sürdürüyor. Ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in birliklerinden 4'ünün esir alındığı ve 8'inin öldürüldüğü açıklandı.
Libya medyası, Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in 'kalesi' olarak bilinen Tarhuna kentine operasyon kapsamında ilerleyişini sürdürdüğünü duyurdu. Operasyon kapsamında UMH birliklerinin, Halife Hafter'in birliklerinden 4'ünü esir aldığı ve 8'ini de etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ayrıca, 3 zırhlı aracın ele geçirildiği duyuruldu. Öte yandan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik mutabakat muhtırası sonrasında UMH'nin askeri kapasitesini artırması, başkent Trablus'u ele geçirmeyi başaramayan Hafter'e bağlı LUO'nun hedefini daha da imkansız hale getirmiş bulunuyor.
- Libya
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:21 Kaynak: DHA
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