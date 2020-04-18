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Libya'da UMH,Tarhuna'ya operasyon başlattı
7 saat önce
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyindeki Tarhuna'ya operasyon başlattı.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyindeki Tarhuna'ya operasyon başlattı.
Libya medyası, Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in 'kalesi' olarak bilinen Tarhuna kentine operasyon başlattığını duyurdu. Öte yandan Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik mutabakat muhtırası sonrasında UMH'nin askeri kapasitesini artırması, başkent Trablus'u ele geçirmeyi başaramayan Hafter'e bağlı LUO'nun hedefini daha da imkansız hale getirmiş bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:23 Kaynak: DHA
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