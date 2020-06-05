Libya'da UMH, Terhune kenti merkezini kontrol altına aldı - Son Dakika

Libya'da UMH, Terhune kenti merkezini kontrol altına aldı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un tüm idari sınırlarının kontrol altına alınmasının ardından Terhune kenti merkezinin de Hafter milislerinden kurtarıldığını duyurdu.

Libya'da UMH, Terhune kenti merkezini kontrol altına aldı, System.String[]

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un tüm idari sınırlarının kontrol altına alınmasının ardından Terhune kenti merkezinin de Hafter milislerinden kurtarıldığını duyurdu.

Demirören Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında başkent Trablus'un idari sınırlarının ardından Terhune kenti merkezinin de gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardı. Terhune kentinin, Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'a yapılan saldırılar için ikmal merkezi olarak kullanıldığı belirtildi. Kent, başkent Trablus'un 90 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

KANUNU TRABLUS'UN KONTROL ALTINA ALINDIĞINI DUYURUMUŞTU

UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, dün telsiz ile UMH'nin sahadaki birliklerine ve UMH komuta kademesine Trablus'un kontrol altına alındığını duyurmuştu.


Halife Hafter, Trablus, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 11:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Libya'da UMH, Terhune kenti merkezini kontrol altına aldı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı "Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı         
11:09
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması         
10:47
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi         
10:40
Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı         
10:31
15 yıl önce sigarayı topluca bırakan köylüler Erdoğan'a seslendi: Köyümüzün bu özelliğini bilmesini isteriz 15 yıl önce sigarayı topluca bırakan köylüler Erdoğan'a seslendi: Köyümüzün bu özelliğini bilmesini isteriz         
10:28
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi 45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi         
10:27
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor         
10:23
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı         
10:22
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı         
10:11
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi         
10:05
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu         
09:53
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış         
09:51
Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı         
09:47
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı         
09:46
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı         
09:35
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı         
09:33
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor 18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor         
09:33
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu         
09:31
İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti         
09:19
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı         
09:17
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi         
09:08
Motosiklet sürücüsü Motosiklet sürücüsü "Allah, kaza bela vermesin" diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı         
08:55
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı         
08:49
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler         
08:48
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı         
08:40
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak         
08:24
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
08:01
Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor         
07:55
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli         
07:37
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 11:20:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da UMH, Terhune kenti merkezini kontrol altına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]