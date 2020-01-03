Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı - Son Dakika
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Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı

6 saat önce

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, darbeci General Halife Hafter'e bağlı milislerden 3'ünü esir aldı.

Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı, System.String[]

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, darbeci General Halife Hafter'e bağlı milislerden 3'ünü esir aldı.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, UMH birliklerinin, başkent Trablus'un güneyinde bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladığı, bazılarında da ilerleme kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, UMH birliklerinin, Giryan bölgesi güneyindeki Caafira'ya doğru ilerlediği ifade edilerek, darbeci Hafter'e bağlı milislerden 3 kişinin esir alındığı, bazı askeri araçlara el konulduğu kaydedildi.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık'ta Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine UMH birlikleri Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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