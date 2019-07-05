Libya'da UMH'ye bağlı bir keşif uçağıyla irtibat kesildi
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Libya'nın başkenti Trablus'un çevresinde keşif uçuşu yapan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı uçakla irtibatın kesildiği bildirildi.
Libya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:51 Kaynak: AA
'nın başkenti Trablus
'un çevresinde keşif uçuşu yapan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı uçakla irtibatın kesildiği bildirildi.
UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab adlı operasyonun resmi sayfasında yapılan açıklamada, Trablus çevresinde keşif uçuşu yapan L39 tipi bir uçakla irtibatın kesildiği belirtildi.
Öte yandan Halife Hafter
'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı yer savunma birliklerinin L39 uçağını düşürdüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Mismari'nin verdiği bilgiye ilişkin UMH'den henüz bir açıklama yapılmadı.
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