Son Dakika Haberleri: Libya'da UMH'ye bağlı bir keşif uçağıyla irtibat kesildi
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Libya'da UMH'ye bağlı bir keşif uçağıyla irtibat kesildi

1 saat önce

Libya Trablus'un çevresinde keşif uçuşu yapan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı uçakla irtibatın kesildiği bildirildi.

Libya'da UMH'ye bağlı bir keşif uçağıyla irtibat kesildi, System.String[]
Libya Trablus'un çevresinde keşif uçuşu yapan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı uçakla irtibatın kesildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:27 
Ekonomi
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