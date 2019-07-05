Libya'da UMH'ye bağlı bir keşif uçağıyla irtibat kesildi
1 saat önce
Libya Trablus'un çevresinde keşif uçuşu yapan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı uçakla irtibatın kesildiği bildirildi.
Libya Trablus
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:27
'un çevresinde keşif uçuşu yapan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı uçakla irtibatın kesildiği bildirildi.
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