Libya'da üretim yapılması yüzde 50 avantaj sağlayacak - Son Dakika

Libya'da üretim yapılması yüzde 50 avantaj sağlayacak

08.04.2021 10:00
Libya'da üretim yapılması yüzde 50 avantaj sağlayacak, System.String[]

Libya'da Türk iş insanlarını bekleyen yatırım imkanları ve projeler 'Yatırım Zirvesi'nde konuşuldu.

Libya'da Türk iş insanlarını bekleyen yatırım imkanları ve projeler 'Yatırım Zirvesi'nde konuşuldu. Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) Başkanı Murtaza Karanfil, Türklerin Libya'da üretim yapmasının avantaj sağlayacağına dikkat çekti. Karanfil, "Libya'da birçok üretim malzemesi Çin'den bile ucuza mal olabiliyor. Libya'nın içinde bulunan ham maddelerine yönelik üretim yapılırsa, dünyadaki rakiplerimizden yüzde 50'ye kadar avantajlı bir duruma geçebiliriz" diye konuştu.

Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) ve Uluslararası Kuluçka Merkezi BINA Incubator tarafından 'Yatırım Zirvesi' düzenlendi. Zirvede, Libya'da Türk iş insanlarını bekleyen yatırım imkanları ve projelere ilişkin bilgiler paylaşıldı. En iyi girişimcilerin bir araya geldiği zirve öncesinde açıklamalarda bulunan TULİB Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'nın her şeyi ithal eden bir ülke olduğuna ve her türlü iş koluna ihtiyaç duyduğuna vurgu yaptı. Libya'da lojistik sektöründe ciddi avantajlar sağlanabileceğini söyleyen Karanfil, "Müteahhitlikten sanayiye, üretimden ticarete her türlü potansiyele hakimiz. Libya Akdeniz'e 3 gün, Afrika'ya ulaşımda da 10 günlük mesafede. Lojistik, maliyetini ve süreyi çok kısaltıyor" dedi.

YAKLAŞIK 30 MİLYON DOLARLIK LOJİSTİK ÜSSÜ PROJESİ

"Müteahhitlikten sanayiye, üretimden ticarete her türlü potansiyele hakimiz" diyen Karanfil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretim anlamında bugün hepimiz Çin desek de Libya'da birçok üretim malzemeleri Çin'den bile ucuza mal olabiliyor. Libya ile bir lojistik üs kurmak için çalışıyoruz. Bu çalışmaları nihayetlendirmek üzereyiz. 1-2 ay içerisinde bu üssün inşaatına başlayacağız. Yaklaşık 30 milyon doların üzerinde bir yatırımımız olacak. 50 bin metrekare kapalı alan içeriyor. Dünya standartlarında bir depolama, elleçleme bir lojistik üs dağıtım merkezi kuruyoruz."

"YATIRIM KAPASİTESİ 120 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNDE"

Türkiye'nin dünyada müteahhitlikte 500 milyar dolara yakın bir iş hacmi olduğunu ifade eden Karanfil, "Bunun ilk deneyimini biz Libya'da yaptık. Libya'da 29 milyar dolarlık bir proje gerçekleştirdik Libya'da böyle bir potansiyel var. Orada 2011'den bu yana özel sektör de gelişti. Libyalı iş adamlarıyla görüşmemiz sonucunda tahmini yatırım kapasitesinin yaklaşık 120 milyar doların üstünde olduğu ilettiler" diye konuştu.

LİBYA'NIN İŞ KÜLTÜRÜNE TÜRKİYE HAKİM; BİR ADIM ÖNDEYİZ

Libya'da siyasette yaşanan sıkıntıların ticarette de var olduğunu belirten Karanfil, "Bu da deneyimsizlikten kaynaklı. 1972'de Libya'da iş yapmış bir Türkiye olarak Libya'nın iş yapma kültürüne en hakim ülkeyiz. Ortadoğu ve Afrika coğrafyası çok farklı. O kültürü bilen ve hakim olan kişi hep bir adım öndedir. Türkiye'de bir adım önde. Libyalıların da Türkiye'den beklentisi büyüktür" ifadelerini kullandı.

"LİBYA VE TÜRKİYE ARASINDA EKONOMİK KÖPRÜ OLUŞTURUYORUZ"

Zirvede en iyi girişimcilerin bir araya geldiğini söyleyen BINA Incubator Yöneticisi Muhammed Yasin El Madid ise, "Bu etkinlikle Libya ve Türkiye arasında ekonomik köprü oluşturuyoruz. Libya'da çok imkan var. Teknoloji alanında, inşaat, inovasyon alanında ve start-up alanlarında çağrı yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı dünyaya meydan okumasıyla, Libyalıların yanında yer almasıyla ilişkileri pekiştirdi. Biz de burada bu ilişkinin güçlendirilmesini hedeflemekteyiz. Türk iş insanları Libya'da umut vaat ediyor. Libya'nın kalkınması için Türklere ihtiyaç var" dedi.


Libya'da üretim yapılması yüzde 50 avantaj sağlayacak
Libya'da üretim yapılması yüzde 50 avantaj sağlayacak
Libya'da üretim yapılması yüzde 50 avantaj sağlayacak

Türkiye, Yatırım, Libya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Libya'da üretim yapılması yüzde 50 avantaj sağlayacak - Son Dakika


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