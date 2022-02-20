Libya'da yabani hayvan yetiştiren aile halkın "hayvanat bahçesi" özlemini gideriyor - Son Dakika

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda yer alan Tacrura bölgesinde yaşayan Diyab ailesi, farklı türde yabani ve yırtıcı hayvanları besledikleri çiftliklerini meraklıların ziyaretine açarak kentin hayvanat bahçesi eksiğini gideriyor.

"Safari Libya" adında bir şirket kuran Diyab ailesinin, ceylan, geyik, kanguru, aslan, kurt ve kaplanın yanı sıra yurt dışından getirttiği timsah ve büyük kertenkeleler çiftlikte oluşturulan özel alanlarda ziyaret edilebiliyor.

Trabluslu Cihad Diyab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabani ve yırtıcı hayvan beslemenin babasından kalan bir tür aile hobisi olduğunu ancak zamanla bunu bir işe dönüştürdüklerini söyledi.

"Bu hayvanların arasında dünyaya geldim"

Küçük yaştan beri bu hayvanlarla iç içe olduğunu adeta onlarla büyüdüğünü dile getiren Diyab, "Doğduğumda bu hayvanlar evimizin bahçesinde vardı. Ben bu hayvanların arasında dünyaya geldim ve kendimi bu dünyada buldum." dedi.

Hayvan beslemenin özen gerektiren bir iş olduğuna dikkati çeken Diyab, "Yaşam alanlarını temiz tutuyor, yiyeceklerini zamanında veriyor ve ayrıca sağlık durumlarını da devamlı kontrol ediyoruz. Haftada bir gün veteriner getirerek kontrollerini düzenli olarak yapıyoruz, hasta ve sakat olanları tedavi ettiriyoruz. Başka türlü hasta olanlar diğerlerine de bulaştırıyor." diye konuştu.

Bu işte başarılı olduklarını dile getiren Diyab, yasa dışı avlanmalar nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çöl ceylanları gibi farklı türleri bulup çoğaltma fırsatı bulduklarını söyledi.

Tehlikeli türleri de besliyorlar

Libya'ya her hayvanın getirilemediğini ancak kanunların izin verdiği ve ilgili kurumlardan bulundurma ruhsatı alınabilen türleri ülkeye getirdiklerini aktaran Diyab, şunları kaydetti:

"Kaplan ve kurt gibi yırtıcı hayvanların yanı sıra timsah ve büyük kertenkeleler gibi türleri de ülke dışından getirterek yetiştirdik. Ancak bu tür hayvanlar tehlikeli olmaları ve farklı yaşam tarzları nedeniyle özel şartlar gerektiriyor.

Bu hayvanları görmek isteyen ve merak edenler için özel ziyaret alanları yaptık, ayrıca 'Safari Libya' adında bir şirket kurarak, burayı halkın ziyaretine açtık. Hayvanların masraflarını ziyaretçilerden elde edilen bilet paralarıyla karşılıyoruz.

Ayrıca isteyen olduğu takdirde, Libya yasalarına göre yasak olmayan herhangi bir hayvanı ülke dışından tedarik edebiliyoruz"

Ziyaretçiler memnun

Bölgeyi ziyaret eden Hazim Ahmed, farklı hayvan türlerini gördüğünü ve çok memnun olduğunu söyledi.

Buraya daha önce de geldiğini belirten Ahmed, sadece televizyonda görebildiği hayvanlara burada bu kadar yakın olmanın farklı bir duygu olduğunu dile getirdi.

Ahmed, "Fırsat buldukça buraya geliyor ve stres atarak rahatladığımı hissediyorum." dedi.

Trablus'taki hayvanat bahçesi 2011'den beri hizmet vermiyor

Trablus'un güneyindeki Ebu Selim bölgesinde yer alan hayvanat bahçesinin 2011 yılında yaşanan olayların ardından hizmet veremediğini, burada bulunan hayvanların kaybolduğunu veya çalındığını anlatan Ahmed, farklı hayvanları görmek isteyenlerin haliyle "Safari Libya" gibi farklı alternatiflere yönlendiğini aktardı.

Yabani hayvanların dünyasına yakın olmanın kendisine farklı bir mutluluk hissi verdiğini vurgulayan Ahmed, "Oğlum henüz çok küçük. Biraz büyüyünce onu da hemen buraya getireceğim ve hayvanlarla tanışmasını sağlayacağım." şeklinde konuştu.