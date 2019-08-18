Son Dakika Haberleri: Libya'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 577'ye ulaştı
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Libya'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 577'ye ulaştı

56 dakika önce

Libya açıklarında 57 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bu ay içinde yakalanan göçmen sayısının 577'ye yükseldiği bildirildi.

Libya'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 577'ye ulaştı, System.String[]
Libya açıklarında 57 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bu ay içinde yakalanan göçmen sayısının 577'ye yükseldiği bildirildi.
Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, başkent Trablus'un batısındaki Zaviye beldesi açıklarında bir kayıkla Avrupa ülkelerine göç etmeye çalışan 57 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.
Kasım, yakalananlardan aralarında 17 kadın ve 9 çocuk bulunduğu 53 düzensiz göçmenin Etiyopya, 4'ünün ise Mısır uyruklu olduğunu kaydetti.
Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Kasım, Sahil Güvenlik Güçlerinin bu ay yakaladığı düzensiz göçmen sayısının böylece 577'e ulaştığı bilgisini verdi.
Devrimin ardından yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli güzergahları arasında yer alıyor.

Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde veya denizde hayatını kaybediyor.
Trablus, Avrupa, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:32 Kaynak: AA
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