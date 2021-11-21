Libya'da yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı kurtarıldı - Son Dakika

Libya'da yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı kurtarıldı

Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Katar İstihbarat Teşkilatı ile müşterek çalışmalarıyla kurtarıldı.

Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Katar İstihbarat Teşkilatı ile müşterek çalışmalarıyla kurtarıldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yoğunlukla lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatınca uzun süredir yürütülen çalışmalar başarıya ulaştı. Katar İstihbarat Teşkilatının da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı. Erdoğan, çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.

Son Dakika

Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu

Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı

Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı

Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?

İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi

Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!

Bahar Candan karakolluk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti