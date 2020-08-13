Libya'da yarım kalan Türk projelerine yönelik önemli anlaşma - Son Dakika

Libya'da yarım kalan Türk projelerine yönelik önemli anlaşma

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi başkanlığındaki Türk ve Libya heyetleri, Türk müteahhitlik firmaları tarafından üstlenilen ve 2011 yılında yaşanan olaylardan sonra yarım kalan müteahhitlik projelerinin tekrar hayata geçirilmesine...

Libya'da yarım kalan Türk projelerine yönelik önemli anlaşma, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi başkanlığındaki Türk ve Libya heyetleri, Türk müteahhitlik firmaları tarafından üstlenilen ve 2011 yılında yaşanan olaylardan sonra yarım kalan müteahhitlik projelerinin tekrar hayata geçirilmesine yönelik yol haritası üzerinde anlaşmaya vardı.

İki ülke heyetleri arasında 12 Ağustos 2020 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda hazırlanan Mutabakat Zaptı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Jehaimi tarafından Bakanlık toplantı salonunda imzalandı.

İki ülke arasındaki görüşmelere, Türkiye Müteahhitler Birliği, DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi, Libya'daki Türk Müteahhitleri Birliği'nin (LTMB) yanısıra, Konut ve Altyapı Projeleri ile Ulaştırma Projeleri Uygulama Kurumları, Libya Sayıştayı, İdari Merkezlerin Geliştirilmesi Kurumu (ODAC) gibi Libya'nın alt ve üstyapı projelerini yürüten işveren idarelerin temsilcileri de katıldı.

Ticaret Bakanı Pekcan, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, tarih boyuncu iki ülkenin birbirlerine dost ve kardeş olduklarını ve bunun ekonomik ve ticari ilişkilere yansıdığını belirterek, bu ilişkilerin en önemli boyutunu müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinin oluşturduğunu ifade etti. Türk firmalarınca Libya'da üstlenilen ve geçmişte yarıda kalan proje ve alacak sorunlarının çözümü ve gelecekte yeni projelerin ve yatırımların gerçekleştirilmesi için çok kapsamlı, güzel bir çalışma yaptıklarını anlatan Pekcan, bu konuda geleceğe yönelik çok olumlu bir adım atmanın memnuniyeti içerisinde olduklarını söyledi.

"SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ ÖNÜNDE ENGEL KALMADI"

Pekcan, "Bugün Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz. İmzaladığımız belge firmalarımız ve Libyalı işveren idareler arasında yapılacak ikili görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanması için yol gösterici bir kılavuz belge olma niteliğindedir" dedi.

Başta Türk müteahhitlik firmaları olmak üzere her iki tarafın da 10 yıldır bu sorunların çözülmesini, Libya'nın ihtiyaç duyduğu projelere devam edecek yol ve yöntemleri bulmayı bekleyerek sancılı ve sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini anlatan Pekcan, Libyalı muhataplarının bu sorunların çözümü için iki ülke arasında resmi düzeyde imzalanacak bir kılavuz metnin faydalı olacağı yönündeki değerlendirmeleri sonunda çalışmalarını tamamladıklarını ve mutabakat zaptını imzaladıklarını kaydetti.

Bakan Pekcan, imzalanan kılavuz metinle beraber firmalarımızla ve Libyalı işveren idareler arasındaki sorunların çözülmesi önünde herhangi bir engel kalmadığını değerlendirdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu mutabakat zaptının yürürlüğe girmesiyle beraber firmalarımızı ellerindeki tüm bilgi ve belgelerle Libya'daki işveren idarelere başvurmalarını ve imzalanan metin uyarınca görüşmelere başlamalarını beklemekteyiz. İmzaladığımız metni firmalarımızla paylaşacağız. Libyalı muhataplarımız da ilgili tüm işveren idarelere imzalanan metni iletecektir. Bu görüşmelerde, hakediş alacaklarından, avans ödemelerine; teminat mektuplarından, makine-ekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlara; fiyat artışlarından, projelerin devam edip etmemesine; devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konuların ele alınıp, kalıcı bir çözüm elde edilmesini bekliyoruz. Libyalı işveren idarelerin, firmalarımız ile görüşmeleri gerçekleştirmek ve sonuç odaklı tamamlamak adına her türlü desteği ve uzlaşmacı yaklaşımı göstereceklerinden hiçbir kuşkumuz yok."

Geçmişten gelen sorunların çözüme ulaştırılmasının, zorlu bir süreçten geçen Libya açısından da önemli olduğunu belirten Pekcan, böylece hem Libya'nın hem de firmaların geleceğe daha umutla bakacağını söyledi.

LİBYA'DAKİ TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN TOPLAM PROJE HACMİ 28,6 MİLYAR DOLAR

Bugün Türk müteahhit firmalarının dünyanın her yerinde 10 bini aşkın projede, 127 ülkede 407 milyar dolarlık proje üstlendiğini anlatan Pekcan, Libya'daki toplam proje hacminin de 28,6 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Türk firmalarının Libya'nın ihtiyaçları ve güvenlik koşulları dikkate alınarak belli projeler çerçevesinde tekrar işbaşı yapmalarının ve Libya'nın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni projelere başlamalarının Libya'daki istikrar ve gelişme sürecini destekleyeceğini vurgulayan Pekcan, "Bu durum aynı zamanda Libya halkının refah seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlayacaktır. Bu süreci, Türkiye-Libya dayanışmasının tüm dünyaya gösterilmesi açısından da çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Libya heyeti ile dün yaklaşık 8 saati bulan görüşmeler gerçekleştirdiklerine işaret eden Pekcan, "Bundan sonraki süreçte de Türkiye-Libya ticari ve ekonomik ilişkileri en iyi şekilde ilerlemeye devam edecektir. Biz de muhatabımla beraber bütün bakanlığımızla bu süreçte iş birliği içinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz, ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkilerin çok daha üst seviyelere taşınmasına destek olacağız. İmzalanan metnin hem Libya hem Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

JEHAİMİ: "TÜRK FİRMALARI ONLARCA YILDIR İŞLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMIŞLARDIR"

Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi de "İmza koyduğumuz rehber belge çok önemli. Şu ana kadar iki ülke arasında askıda kalan, problem oluşturan sorunları giderecek nitelikte. Türk firmaları onlarca yıldır işlerini en iyi şekilde yapmışlardır. Çok iyi bir imajları olduğunu da söyleyebilirim. Türk firmalarının Libya'daki kalkınma projelerindeki oranlarına bakılırsa, bu projelerin yüzde 20'sini üstlendiler, buna aslan payı diyebiliriz" dedi.

Libya'nın çok zor günler geçirdiğini ve bunların olumsuz yansımalarının bütün projeleri etkilediğini ifade eden Jehaimi, çekişmeler bittikten sonra çok kapsayıcı bir kalkınma planıyla Libya'nın imarının söz konusu olacağını ve plan üzerinde çalışmaların süreceğini kaydetti. Jehaimi, "Bu projelerin hayati olan kısımlarına başlayabiliriz. Türk firmalarını da seçmiş bulunmaktayız. Hazırlıklarımızı başlatmış bulunuyoruz. İmzaladığımız belge sayesinde işlerimiz çok düzenli devam edecektir. 184 proje başlatacağız. Neredeyse aslan payı altyapıyla ilgili. Bizim için hayati olan, eğitim, sağlık ve altyapı gibi alanlar öncelikli projeler arasında. Projelerin toplam parasal değeri 16 milyar dolar. Türk firmalarının gerçek bir ortak olarak kalkınma projelerinde yer almalarını istiyoruz" dedi.

( Yunus Emre Kartal - Emre Yüzügüldü/İHA)

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:27

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Libya'da yarım kalan Türk projelerine yönelik önemli anlaşma - Son Dakika
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