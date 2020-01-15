Libya'da yaşayan 'Köroğlu Türkleri' kimdir? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya'da yaşayan 'Köroğlu Türkleri' kimdir? - Son Dakika Dünya

Libya'da yaşayan 'Köroğlu Türkleri' kimdir?

6 saat önce

Tarihi kaynaklarda geçen adıyla "Kuloğlu" (Kouloughlis), Osmanlı döneminde sadece Libya'ya değil, Kuzey Afrika'ya (Cezayir, Tunus, Libya) gönderilen Osmanlı askerlerinin ailelerini ifade ediyor.

Libya'da yaşayan 'Köroğlu Türkleri' kimdir?, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da yaklaşık bir milyon Köroğlu Türkünün etnik temizlik riskiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı. Peki, Erdoğan'ın Libya'ya askeri müdahaleye gerekçe olarak gösterdiği "Köroğlu Türkleri" kimdir?


Tarihi kaynaklarda geçen adıyla "Kuloğlu" (Kouloughlis), Osmanlı döneminde sadece Libya'ya değil, Kuzey Afrika'ya ( Cezayir, Tunus, Libya) gönderilen Osmanlı askerlerinin ailelerini ifade ediyor. Zamanla yerli halktan kadınlarla evlenen Osmanlı askerlerinin soyundan gelenlere verilen Kuloğlu sıfatı "Sultan'a hizmet edenlerin oğulları" anlamında kullanılıyor.

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Kuzey Afrika, Cezayir, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:41 
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