Libya'da yemin eden yeni kabine 35 isimden oluşuyor - Son Dakika

Libya'da yemin eden yeni kabine 35 isimden oluşuyor

16.03.2021 15:11
Libya'da yemin eden yeni kabine 35 isimden oluşuyor, System.String[]

Libya'da dün meclis önünde yemin eden Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti, petrol zengini ülkede yıllardır devam eden karışıklığı bitirmeyi hedefliyor.

Libya'da dün meclis önünde yemin eden Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti, petrol zengini ülkede yıllardır devam eden karışıklığı bitirmeyi hedefliyor.

Yeni hükümet 35 bakandan oluşuyor. Kabinede, başbakan, başbakanın iki yardımcısının yanı sıra 6 devlet bakanı ve 26 bakan bulunuyor. Hükümette yer alan bakanlıkların 5'i kadınlara tahsis edildi.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe

Yıllardır süren savaş ve siyasi krizlerin gündemi işgal ettiği Libya'da, Başbakan seçildiği sürece kadar kamuoyu tarafından tanınmayan Dibeybe, daha çok nüfuzlu bir iş insanı olarak biliniyordu.

Libya'nın en büyük inşaat firmalarından biri sayılan Libya Yatırım ve Kalkınma Şirketine (LIDCO) 2006'dan bugüne liderlik eden yeni Başbakan, ülkenin önde gelen futbol kulübü Etihad'ın da başkanlığını yapıyor.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Kanada'da mühendislik alanında tamamlayan Dibeybe için yakınları "mühendis" lakabını kullanıyor. Libya Başbakanı'nın çocuklarının Kanada vatandaşlığının bulunduğu ifade ediliyor.

Başbakan Yardımcısı Hüseyin Atıyye el-Katrani

Ülkenin doğusundaki Berka kentinden Meclis Başkanı Akile Salih'in adayı olan Katrani, Kaddafi döneminde Şabiye kenti yerel meclisinde Maliye Genel Sekreteri olarak çalıştı.

Başbakan Yardımcısı Ahmed Ebu Cenah

Fizan'dan aday olan Ebu Cenah da Kaddafi döneminde yine Şabiye'de Eğitim Komitesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

Savunma Bakanlığı

Bakanlık koltuğuna henüz bir isim belirlenemedi. Uygun bir isim getirilene kadar Savunma Bakanlığı görevini Başbakan yürütecek.

Dışişleri Bakanı Necla el-Menkuş

Libya'da 2011 devrimi patlak verdiği günlerde Geçiş Konseyinde görev alan Necla el-Menguş, ülkede ilk kez Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen kadın olarak tarihe geçti.

Ülkenin doğusundaki Bingazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza hukuku alanında yüksek lisans yapan Menguş, "çatışma ve barış yönetimi" alanında ABD'deki George Mason Üniversitesinde doktorasını tamamladı.

Yaklaşık 15 yıllık iş tecrübesi bulunan Menguş, farklı uluslararası kuruluşlarda görev yaptı. Menguş 2012'den bu yana ABD'de yaşıyordu.

İçişleri Bakanı Halid et-Ticani Mazin

Eski rejim döneminde İç Güvenlik Teşkilatı bünyesinde çalışan Mazin, ayrıca eski Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde de İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulundu.

Adalet Bakanı Halime el-Buseyfi

Buseyfi, eski rejim döneminde başkent Trablus'un güneyinde bulunan El-Aziziye kentindeki mahkemede hakim olarak çalışıyordu.

Maliye Bakanı Abdullah Halid el-Mebruk

İşletme alanında doktorası bulunan Mebruk, Cumhuriyet Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc

Bir ABD üniversitesinden işletme alanında yüksek lisans derecesine sahip Huveyc, Kaddafi rejimi sırasında Genel Halk Maliye Komitesi Sekreteri olarak görev yaptı. Huveyc, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın ekonomi danışmanı olarak çalıştı.

Planlama Bakanı Fahir Miftah Buferne

İngiltere'deki Liverpool Üniversitesi'nde Finans ve Bankacılık alanında doktora yapan Buferne de, Libya Yatırım Kurumu yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttü ve Bingazi Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Dekan olarak çalıştı.

Bu bakanlar dışında kabinede yer alan diğer bakanlar ise şöyle:

Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Avn, Çevre Bakanı İbrahim el-Arabi Munir, Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi, Yerel Yönetim Bakanı Bedreddin es-Sadık et-Tumi, Su Kaynakları Bakanı Tarık Abdusselam Ebu Felika, İskan Bakanı Ebu Bekir Muhammed el-Gavi, Sağlık Bakanı Muhammed ez-Zenati, Çalışma Bakanı Ali el-Abid er-Rıda, Sanayi ve Maden Bakanı Ahmed Ali Muhammed Ömer, Eğitim Bakanı Musa Muhammed el-Magrif, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı İmran Muhammed el-Kib, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Hamed Abdurrezzak el-Merimi, Teknik Eğitim Bakanı Said Sifav, Gençlik Bakanı Fethullah Abdullatif ez-Zeni, Spor Bakanı Abduşşefi Hüseyin el-Cuveyfi, Sosyal İşler Bakanı Vefa el-Kilani, Kültür Bakanı Mebruke Uki, Sivil Hizmet Bakanı Abdulfettah Salih el-Hoca, Turizm Bakanı Abdusselam Abdullah Teki.

Kabinedeki devlet bakanları ise şu şekilde:

Kabine İşleri Devlet Bakanı Adil Cuma Amir, İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Ammar el-Lafi, Yerlerinden Edilenler ve İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Ferac Ebu Hızam, Kadından Sorumlu Devlet Bakanı Huriye Milud, Göç İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ecdid Matuk Ecdid, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Selame İbrahim el-Guveyl.

Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Kabine, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da yemin eden yeni kabine 35 isimden oluşuyor - Son Dakika


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