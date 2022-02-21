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Libya'da yeni bir petrol sahası açıldı - Son Dakika

Libya'da yeni bir petrol sahası açıldı

21.02.2022 23:01
Libya'da yeni bir petrol sahası açıldı

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), başkent Trablus'un 250 kilometre güneyinde "Tahara" isimli yeni bir petrol sahası açtığını duyurdu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), başkent Trablus'un 250 kilometre güneyinde "Tahara" isimli yeni bir petrol sahası açtığını duyurdu.

NOC'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni petrol sahasının açılış törenine NOC Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sanaullah ile diğer bazı yetkililer katıldı.

Trablus'un yaklaşık 250 kilometre güneyinde yer alan yeni petrol sahasının, NOC'a bağlı El-Halic el-Arabi Petrol Şirketi tarafından işletileceği ifade edildi.

El-Halic el-Arabi Petrol Şirketi'nin internet sayfasında yer alan açıklamada, 2005 yılında keşfedilen yeni sahanın petrol ve gaz yataklarından oluştuğu belirtildi.

Yeni sahada 14 bin varille başlayacak günlük petrol üretiminin daha sonra 40 bin varile kadar artırılabileceği ve günlük 6 milyon fit küp de gaz üretimi gerçekleştirileceği aktarıldı.

NOC'un verilerine göre halihazırda Libya'nın günlük petrol üretimi 1,2 milyon varil.

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Tripoli, Petrol, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da yeni bir petrol sahası açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'da yeni bir petrol sahası açıldı - Son Dakika
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