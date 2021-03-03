Libya'da yeni yönetim, rüşvet iddialarına ilişkin incelemenin açıklanmasını istiyor - Son Dakika

Libya'da yeni yönetim, rüşvet iddialarına ilişkin incelemenin açıklanmasını istiyor

03.03.2021 01:17
Libya'da yeni yönetim, rüşvet iddialarına ilişkin incelemenin açıklanmasını istiyor, System.String[]

Libya'daki yeni yönetim, Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarından oluşan komiteden, Libya Siyasi Diyalog Forumu seçimlerindeki "rüşvet iddialarına" yönelik soruşturma sonuçlarını hızlı bir şekilde açıklamasını istedi.

Libya'daki yeni yönetim, Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarından oluşan komiteden, Libya Siyasi Diyalog Forumu seçimlerindeki "rüşvet iddialarına" yönelik soruşturma sonuçlarını hızlı bir şekilde açıklamasını istedi.

Fransız haber ajansı AFP'de 28 Şubat'ta yayınlanan ve Güvenlik Konseyi'ne sunulan bir raporda, Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarının geçen ayki Libya Siyasi Diyalog Forumu seçimlerinde en az 3 katılımcının oylarının satın alındığını ortaya koyduğu belirtilmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, BM öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyeleri tarafından yapılan seçimlerde katılımcıların oylarının satın alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Yeni Başkanlık Konseyi ve hükümet yayınladığı açıklamada, "BM uzmanları komitesinden Libya Diyalog Forumu oturumu sırasında rüşvet iddialarına ilişkin yaptığı soruşturma ve araştırma sonuçlarının yayınlanmasını istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, yönetim içinden geçilen şartları istismar edilerek siyasi diyalog sonuçlarının başarısızlığa uğramasına, uzlaşı sürecini ve halkın onurlu bir hayat arzusunu suya düşürmeye izin verilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Yolsuzlukla mücadele, yolsuzluğu önleme ve onlarla her türlü hukuki ve adli yolla mücadele etmeye ilişkin yazılı ve sözlü taahhütlerimizde belirtilenlere mutlak bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerince, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.

Birleşmiş Milletler, İsviçre, Rüşvet, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da yeni yönetim, rüşvet iddialarına ilişkin incelemenin açıklanmasını istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oryantal dans videosuyla işinden olan Hande Sarıoğlu annesini paylaştı Canlı yayında yine ortalık karıştı! Ruşen Gültekin'le Melik Yiğitel arasında 'cahil' tartışması Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: Pilotlar dahil 12 kişi öldü Besteci Necdet Koyutürk'ün mirasçıları Acun Ilıcalı'yı savcılığa şikayet etti Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha Kanalizasyon hattından çıkanlar, mahalle muhtarını isyan ettirdi Çin'e ham bakır yerine kaldırım taşı gönderen Türk firma, 36 milyon dolarlık vurgun yaptı
İtalya Serie A'da Juventus, evinde ağırladığı Spezia'yı 3-0 mağlup etti İtalya Serie A'da Juventus, evinde ağırladığı Spezia'yı 3-0 mağlup etti         
00:47
Ertelenen maçta Lazio, maç saatine kadar Torino'yu bekledi Ertelenen maçta Lazio, maç saatine kadar Torino'yu bekledi         
00:35
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Kanal İstanbul şart mı? Bakan Kurum, merak edilenleri tane tane anlattı Kanal İstanbul şart mı? Bakan Kurum, merak edilenleri tane tane anlattı         
23:00
Beyaz Saray'dan Putin'e gözdağı: Biden'ın, Rus lider ile ilişkisinin tonu ve tarzı Trump'tan çok daha farklı olacak Beyaz Saray'dan Putin'e gözdağı: Biden'ın, Rus lider ile ilişkisinin tonu ve tarzı Trump'tan çok daha farklı olacak         
22:43
Alman basını Türk SİHA'larını dilinden düşürmüyor: Kaçmak için 7 saniyeniz var Alman basını Türk SİHA'larını dilinden düşürmüyor: Kaçmak için 7 saniyeniz var         
20:40
Pfizer-BioNTech aşısı yapılan bir kişi hayatını kaybetti Pfizer-BioNTech aşısı yapılan bir kişi hayatını kaybetti         
16:23
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Zekasıyla nam salan karga, yaptığıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı Zekasıyla nam salan karga, yaptığıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı         
12:18
Son anket seçimlerinde MHP ve HDP'ye kötü haber: Seçim barajını aşamadılar Son anket seçimlerinde MHP ve HDP'ye kötü haber: Seçim barajını aşamadılar         
11:36
Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi         
11:03
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi         
10:07
SGK hizmet dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz ya da sigortanız iptal olabilir SGK hizmet dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz ya da sigortanız iptal olabilir         
09:57
400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu! FETÖ iddiası Emniyet'i harekete geçirdi 400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu! FETÖ iddiası Emniyet'i harekete geçirdi         
09:32
Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı         
09:25
Dolmuş şoförlüğüne başlayan genç kız, yolcuları şaşırtıyor Dolmuş şoförlüğüne başlayan genç kız, yolcuları şaşırtıyor         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 01:49:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da yeni yönetim, rüşvet iddialarına ilişkin incelemenin açıklanmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei