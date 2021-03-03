Libya'da yeni yönetim, rüşvet iddialarına ilişkin incelemenin açıklanmasını istiyor - Son Dakika

Libya'daki yeni yönetim, Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarından oluşan komiteden, Libya Siyasi Diyalog Forumu seçimlerindeki "rüşvet iddialarına" yönelik soruşturma sonuçlarını hızlı bir şekilde açıklamasını istedi.

Fransız haber ajansı AFP'de 28 Şubat'ta yayınlanan ve Güvenlik Konseyi'ne sunulan bir raporda, Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarının geçen ayki Libya Siyasi Diyalog Forumu seçimlerinde en az 3 katılımcının oylarının satın alındığını ortaya koyduğu belirtilmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, BM öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyeleri tarafından yapılan seçimlerde katılımcıların oylarının satın alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Yeni Başkanlık Konseyi ve hükümet yayınladığı açıklamada, "BM uzmanları komitesinden Libya Diyalog Forumu oturumu sırasında rüşvet iddialarına ilişkin yaptığı soruşturma ve araştırma sonuçlarının yayınlanmasını istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, yönetim içinden geçilen şartları istismar edilerek siyasi diyalog sonuçlarının başarısızlığa uğramasına, uzlaşı sürecini ve halkın onurlu bir hayat arzusunu suya düşürmeye izin verilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Yolsuzlukla mücadele, yolsuzluğu önleme ve onlarla her türlü hukuki ve adli yolla mücadele etmeye ilişkin yazılı ve sözlü taahhütlerimizde belirtilenlere mutlak bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerince, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.