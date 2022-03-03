Libya'daki 128 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü - Son Dakika
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Libya'daki 128 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü

03.03.2022 00:12
Libya'daki 128 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 128 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 128 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Mustapha Habib, yaptığı açıklamada, hükümet ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde, 128 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü belirtti.

Habib, dönenlerin arasında 38 kadın ve 90 erkeğin olduğunu, bunlardan bazılarının sağlık sorunları yaşadığını aktardı.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 17 ülkeden yaklaşık 22 bin Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak ülkesine döndü.

Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

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Hükümet, Nijerya, Libya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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