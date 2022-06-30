Libya'daki 131 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü

Avrupa'ya gitmek isteyen 131 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, yaptığı açıklamada, hükümet ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğiyle başlatılan kampanya kapsamında yurt dışında yaşayan Nijeryalıların gönüllü olarak ülkesine dönmeye devam ettiğini belirtti.

Farinloye, aralarında 72 kadın ve 17 çocuğun bulunduğu 131 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü kaydetti.

Kampanyada önemli başarı kaydedildiğini aktaran Farinloye, bu sene 1052 Nijeryalının gönüllü olarak ülkeye geri döndüğünü ifade etti.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 17 ülkeden yaklaşık 22 bin Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak ülkesine döndü.

Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.