Libya'daki 158 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü - Son Dakika

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 158 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümet ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde, 158 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü belirtti.

Dönenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu aktaran Farinloye, bunlardan 3'ünün sağlık sorunları yaşadığını söyledi. Farinloye, dönenlerin 7 günlük karantina sürecine gireceğini, ondan sonra ailelerine teslim edileceğini ifade etti.

Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.