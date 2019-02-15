Libya'daki 160 Nijeryalı Göçmen Ülkesine Döndü

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 160 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkesine döndü.

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 160 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkesine döndü.



Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü Alhaji İdris Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya federal hükümeti, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Gönüllü Geri Dönenler (AVR) iş birliğinde 160 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü duyurdu.



Muhammed, dönen göçmenler arasında 74 kadın ve 5 bebek olduğunu kaydetti.



NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 8 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü.



Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.



Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmek zorunda bırakıyor.



Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

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