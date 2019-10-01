Son Dakika Haberleri: Libya'daki 161 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü
Son Dakika Güncel Haber

Libya'daki 161 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü

35 dakika önce

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 161 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Libya'daki 161 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü, System.String[]

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 161 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü Alhaji İdris Muhammed, yaptığı açıklamada, ülkenin 59'uncu bağımsızlık gününde 161 Nijeryalı düzensiz göçmenin, kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü belirtti.

Muhammed, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Gönüllü Geri Dönenler (AVR) Derneğinin yardımlarıyla bu göçmenlerin döndüğünü kaydetti.

Düzensiz göçmenler arasında 48 kadın, 14 bebek ve 5 çocuğun olduğunu aktaran Muhammed, bazılarının da sağlık sorunları bulunduğunu söyledi.

Muhammed, dönen göçmenlere IOM tarafından rehabilitasyon ve mesleki eğitim desteği sağlanacağını ifade etti.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 14 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak ülkesine döndü.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en yoğun nüfusuna sahip Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmek zorunda bırakıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

Nijerya, Avrupa, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM'ye sunulan Yeni Yargı Paketine göre eleştirel haberlere yaptırım uygulanmayacak
Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru, ünlü oyuncunun kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı 20 bin yaya geçidinde 200 bin polis yarın yaya nöbeti tutacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:32:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya'daki 161 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]